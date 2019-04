Man wilde met vrachtwagen op menigte inrijden

De openbaar aanklager vertelde dat de verdachte van plan was met een gestolen vrachtwagen van een verhuurbedrijf in te rijden op voetgangers in National Harbor, ten zuiden van Washington, waar veel drukbezochte evenementen worden gehouden. Hij zou daartoe geïnspireerd zijn door Islamitische Staat.

De verdachte, de 28-jarige Rondell Hendry uit Germantown, zou volgens de aanklagers al twee jaar een diepgewortelde haat jegens niet-moslims koesteren, zo schrijft NBC4 Washington. De politie kwam de man op het spoor na een aangifte van diefstal van de truck bij een winkelcentrum. De chauffeur ervan was opgevallen dat hij op de snelweg werd gevolgd door een blauwe BMW die vlakbij zijn gehuurde wagen parkeerde. Bij terugkeer was zijn truck weg, maar de BMW, op naam van de verdachte, stond er nog.

Op camerabeelden werd later ontdekt dat de IS-aanhanger het gestolen voertuig naar National Harbor bracht, een ontwikkelingsproject langs de rivier de Potomac met onder meer bars, restaurants, een reuzenrad en een luxe hotel. De dader werd de volgende dag opgepakt. Toen werd ook duidelijk wat hij van plan was. ,,Ik zou blijven rijden, rijden en rijden. Ik zou niet stoppen”, bekende hij.

Een aantal dagen reed Hendry in de vrachtauto rond, op zoek naar een mensenmenigte die groot genoeg was voor een zware aanslag. Op 28 maart wachtte de politie Hendry bij de gestolen wagen op.

Na zijn aanhouding verklaarde de man dat hij ’vergelijkbare chaos en paniek’ wilde veroorzaken als tijdens de aanslag in Nice, op 14 juli 2016. Toen reed Mohamed Bouhlel 86 mensen dood op een boulevard in de stad. Meer dan 400 mensen raakten gewond. Bouhlel werd doodgeschoten.