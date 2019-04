Rob Goossens.

Voor RTL is de late avond ook na het aantrekken van Beau van Erven Dorens nog niet rond. De zendergroep is met meerdere mensen in gesprek en zoekt na het debacle met Twan Huys naar een vorm voor zijn talkshow. Uitgerekend Eva Jinek kan daar wel eens een doorslaggevende rol in gaan spelen.