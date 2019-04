Lobby voor Syriëgangers

De ouders van zo’n twintig Syriëgangers voeren sinds deze week de druk op door politiek Den Haag te vragen hun kinderen en kleinkinderen op te halen. Ⓒ EPA

Het aanhoudende en nadrukkelijke gehamer op het ’slachtofferschap’ van Syriëgangers wekt verbazing in Den Haag. Op het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gesproken over ’een gestructureerde lobby’, waarbij het publiek bestookt wordt met tranentrekkende verhalen van Nederlandse IS’ers, hun vrouwen en hun kinderen. Daarbij is er vrijwel uitsluitend aandacht voor het vermeende onrecht dat hen wordt aangedaan. De druk op het kabinet om zich voor terugkeer in te zetten, neemt zo toe.