Baudetbedreiger: ’Ik vond het een grappig liedje’

,,Ik vond het een grappig liedje, daarom heb ik het herhaald”, zei Mila van den B. tegen de rechtbank. Met name het tweede deel vond ze ,,humoreus”.

Thierry Baudet dacht er heel anders over. Hij deed aangifte. En ook officier Frank van Dijk vond het verre van grappig. Hij eiste een taakstraf van 180 uur, waarvan 60 voorwaardelijk tegen de jonge vrouw voor bedreiging en opruiing tot een strafbaar feit. Mila van den B. raakte met haar uitlating ,,een open zenuw” in de samenleving, vond hij. De vrouw zei zelf dat ze zich pas realiseerde dat mensen de link konden leggen met de moord op Pim Fortuyn, toen een verslaggever haar vroeg: ,,Wat zeg je nou? Dat kun je toch niet maken?” Ze was 4 ten tijde van die moord, zei ze. ,,Daar was ik helemaal niet mee bezig.” Evenmin dacht ze na over de aandacht die haar uitlating zou trekken, zei Mila van den B.

Ze trok nadat de verslaggever haar aansprak meteen het spandoek voor haar gezicht. ,,In een schrikreactie”, zei ze tegen de rechtbank. ,,Ik zou het heel erg vinden als iemand echt Thierry Baudet zou neerschieten. Of dat mensen zouden denken dat ík dat wil doen.”

Waarom ze vermomd deelnam aan de anti-racismedemonstratie? ,,Ik was bang om herkend te worden. Ik hoorde dat er een extreem-rechtse groep aanwezig zou zijn. 010 tegen Antifa.”

Volgens de officier van justitie riep Mila van den B. wel degelijk expliciet op tot moord of doodslag. ,,Dat ze het niet zo bedoelde, of dat ze dacht dat het alleen maar grappig was, doet daar niets aan af. Ze had zich moeten realiseren dat haar leus serieus genomen kon worden.” De rechtbank doet uitspraak op 23 april.

Ⓒ Petra Urban