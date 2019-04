Bloemen tramaanslag Utrecht weggehaald

Gemeentewerkers en enkele politiemensen hielden voorafgaand een minuut stilte bij de bloemenzee die ontstond na de dodelijke tramaanslag. De bloemen worden gecomposteerd. Over wat er met de andere spullen gaat gebeuren, beslissen de nabestaanden later. Ze worden eerst opgeslagen.

,,Wij sluiten een periode af. Vergeten zullen we niet. Nooit. Dank voor uw kalmte, betrokkenheid en troostende woorden. We zijn er voor elkaar. We zijn Utrecht" , zei burgemeester Jan van Zanen in een videoboodschap.

Er gaan geluiden om bij de plek waar Gökmen T. enkele weken geleden de aanslag pleegde een monument te plaatsen. Voor de gemeente is het nog te vroeg om hierover te beslissen. Ze wil hierop later terugkomen.

Bij de schietpartij op 18 maart werden drie mensen doodgeschoten en raakten drie anderen ernstig gewond. Een van hen overleed later alsnog.