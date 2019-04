Tegenvaller Erdogan: geen grote hertelling Istanbul

In de economische metropool van Turkije zegevierde oppositiepartij CHP, wat betekent dat Ekrem Imamoglu burgemeester wordt en niet de AKP’er en oud-premier Binali Yildirim. De kandidaat van de CHP zou zo’n 16.000 stemmen meer hebben gekregen dan de AKP. Die partij wil een gehele hertelling.

De kiesraad is alleen akkoord gegaan met een hertelling van 51 stembussen, verdeeld over 21 van de 39 kiesdistricten van Istanbul. Eén stembus bevat enkele honderden stemmen. De AKP wilde ook een hertelling in het district Buyukcekmece. Daarover heeft de kiesraad nog geen uitspraak gedaan.