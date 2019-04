Zaak-Khashoggi: zestien Saoedi’s krijgen inreisverbod VS

In een verklaring zegt het ministerie dat de desbetreffende Saoedi’s onder de regel vallen dat als het ministerie van Buitenlandse Zaken geloofwaardige informatie heeft dat medewerkers van een buitenlandse regering betrokken zijn bij corruptie of ernstige schending van mensenrechten, zij en hun familie geen toegang krijgen tot de VS.

Het ministerie had eerder al de visa van zo’n twintig Saoedi’s ingetrokken. Van deze zestien personen waren ook al hun tegoeden in de VS bevroren. Onder hen bevindt zich Saud al-Qahtani, een voormalige topassistent van kroonprins Mohammed bin Salman.