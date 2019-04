Steeds meer snellaadstations

Het aantal elektrische voertuigen op de weg groeit volgens een woordvoerster door. „In Nederland rijdt 1 op de 15 nieuw verkochte auto’s elektrisch. Dat aandeel is afgelopen jaar verdubbeld.”

De ruim negentig snellaadstations van Fastned bevinden zich langs snelwegen en in steden in Nederland en Duitsland, waar elektrische auto’s in gemiddeld twintig minuten kunnen opladen. Onder andere op parkeerplaatsen bij Van der Valk en Albert Heijn zijn ze te vinden.

„We zijn bezig verder uit te breiden naar de rest van Europa, zoals het Verenigd Koninkrijk, België, Zwitserland en Frankrijk”, aldus de woordvoerster. Zo won Fastned een Zwitserse aanbesteding om twintig stations langs snelwegen te bouwen en een in het noordoosten van Engeland voor vijf stations.