’Meer horeca onder verscherpt toezicht’

Uit de inspectierapporten van 447 horecazaken die in 2017 onder verscherpt toezicht stonden, blijkt dat in veel restaurants ongedierte is aangetroffen: muizen en hun uitwerpselen, maar ook levende kakkerlakken. Bijvoorbeeld in een pizzaoven en bonnenprinters. Inspecteurs troffen volgens RTL ook vuil en schimmel aan in keukens.

Niet minder dan 168 horecazaken moesten op last van de NVWA tijdelijk dicht. Die maatregel neemt de autoriteit wanneer bedrijven na drie boetes toch opnieuw de fout ingaan.