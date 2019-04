Verdachte weduwe Jessica B. blijft vastzitten

Het Openbaar Ministerie is het niet met de advocaat eens en wil dat de vrouw tot en met de inhoudelijke behandeling van haar zaak in juni blijft vastzitten. De rechtbank gaat daar dus in mee. Volgens de rechtbank is het nu nog niet het moment om goed te kunnen oordelen over de bezwaren.

Het lichaam van Van Seggeren werd op de ochtend van zondag 9 juli 2017 aangetroffen in een weiland bij het Friese dorp De Westereen. Hij had de avond ervoor een muziekfestival in de buurt bezocht. B. werd in december 2017 aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar man. Ook haar moeder en een ex uit Duitsland zijn eerder aangehouden.

De ex, Patrick T., was de laatste. Hij werd dit jaar aangehouden in zijn thuisland en zweeg en verzette zich tegen uitlevering naar Nederland. Daardoor kwam hij pas na twee maanden in Friesland. Toen hij eindelijk werd verhoord bleek hij een alibi te hebben en moest justitie hem al na twee dagen laten gaan. Hij is nog wel verdachte, net als de moeder van B.

’Bombarie’

Volgens advocaat Brian de Pree is er veel sprake van beeldvorming van de kant van het OM. Zo vindt hij dat ex T. met veel bombarie is aangehouden. ,,Een heel circus'', was dat. ,,Een schijnbeweging van het OM om met veel beeldvorming de zaak voort te stuwen.’'

Officier van justitie Henk Mous is het niet met de raadsman eens. ,,Het is al een keer eerder gezegd in deze zaal. De verdediging moet zich bij eigen metier houden en niet gaan framen.’’

Eigenlijk zou de zaak vandaag inhoudelijk worden behandeld, maar vanwege onder andere de aanhouding van ex T. ging dat niet door. Het OM wil daarnaast nog een onderzoek van het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) naar de telecomgegevens van B. Het OM wil op die manier onder meer weten over waarom zij zo’n dertig keer Whatsapp verwijderde van haar telefoon. Met name over het verwijderen op een aantal specifieke data zijn vragen. Zo verwijderde ze de app op 1 juli, een dag waarover Van Seggeren zou hebben gezegd dat B. hem probeerde te vergiftigen.

B. verklaarde over het verwijderen van de app eerder dat ze dat deed omdat ze de app niet van haar man mocht hebben. Ze zei dat haar man Whatsapp, Facebook en Instagram 'de duivel’ vond. Bij de man zou wantrouwen zijn ontstaan na een slippertje van B. Dat ze het na verwijdering ook weer installeerde, was volgens haar advocaat omdat ze dan stiekem contact met vrienden en familie in haar geboorteland Duitsland kon hebben.

De inhoudelijke behandeling van de zaak vindt nu plaats op 12 en 13 juni.

