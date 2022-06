Tweede Kamer in debat met Rutte over boerengeweld

„Het loopt compleet uit de hand”, zegt GL-leider Klaver. Hij heeft een spoeddebat aangevraagd met de premier. Dat debat kan niet eerder worden gehouden dan donderdagavond, omdat premier Rutte op dit moment bij de NAVO-top in Madrid is. „We zijn allemaal geschokt van de beelden gisteren”, stelt Klaver. „Mensen die het huis van een minister bestromen. En het bericht van onze collega Derk Boswijk dat hij bij zijn gezin blijft, omdat het onveilig is.”

Boswijk was dinsdagavond in Den Haag, toen boeren bij zijn gezin thuis voor de deur stonden. Hij blijft de rest van de week thuis om zijn gezin te beschermen. Volgens VVD-fractievoorzitter Hermans zijn ’grenzen ver, ver overschreden’. Zij steunt het debat met Rutte, maar wil het stikstofdebat van afgelopen week niet overdoen. „Dit debat moet gaan over de veiligheidssituatie”, zegt Hermans.

Bekijk ook: Boeren breken door politieblokkade bij huis Van der Wal

Vrijwel alle partijen in de Kamer steunen het debat. Alleen SP-leider Marijnissen is kritisch. „Ik heb geen zin in een debat waarin we de afkeuring gaan uitspreken die nu al is uitgesproken”, zegt zij. Marijnissen gaat liever in debat over het perspectief voor mensen die in de knel zitten. Ook Kamerlid Omtzigt vraagt zich af wat het nut is van een debat over het boerengeweld. „Er moet gewoon gehandhaafd worden”, vindt Omtzigt. Hij wijst op de hoge straffen die er staan op het belemmeren van een Kamerlid in zijn werk. „Daar staat een levenslange gevangenisstraf op”, aldus Omtzigt.

Volgens BBB-leider Van der Plas ’is de wanhoop groot’ bij boeren. „Niet alleen bij boeren, het sluimert al heel lang, de onrust in de samenleving”, aldus Van der Plas. „Ik vind het heel goed dat dit debat wordt aangevraagd: we moeten het hebben over de protesten.”