Politie haalt 15-jarige automobilist van A16

Ⓒ Hollandse Hoogte / C. Barton van Flymen

RIDDERKERK - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 15-jarige jongen uit Ridderkerk aangehouden die op de A16 een auto bestuurde. De jongen was met een vriendje op pad en had de auto van zijn moeder meegenomen. Zijn moeder lag thuis te slapen.