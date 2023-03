Xi nodigt Poetin in Moskou uit voor bezoek aan China

Poetin begroette Xi als „goede vriend” toen die maandag aankwam in Moskou voor een driedaags bezoek. De twee wereldleiders hadden direct een „informeel gesprek” van bijna 4,5 uur. Dinsdag staat opnieuw een ontmoeting op het programma.

Volgens het Kremlin praten de presidenten over het verdiepen van het partnerschap en de „strategische samenwerking” tussen de landen, ook op internationaal niveau. Het is de verwachting dat ze ook overleg zullen voeren over het vredesplan dat China recent deelde over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne, waar vanuit Kiev afwijzend op is gereageerd. Poetin zei nogmaals dat onderhandelingen voor hem een optie waren, maar die bereidheid wordt vanuit het Westen niet serieus genomen.

De laatste keer dat Poetin China bezocht was vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Hij was toen onder meer aanwezig bij de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Beijing. Xi en Poetin kondigden toen ook een partnerschap „zonder grenzen” aan.