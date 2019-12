VVD wil ook ’tekstuele kinderporno’ verbieden

Pornografische afbeeldingen en filmpjes van kinderen zijn al verboden, maar teksten over seksueel misbruik van kinderen zijn dat niet. Daardoor kunnen politie en justitie ook weinig beginnen tegen een ’pedohandboek’ dat in de krochten van het internet circuleert. Dat beschrijft tot in detail hoe een pedoseksueel het vertrouwen van kinderen kan winnen, hen kan misbruiken en daarmee kan wegkomen, bracht RTL Nieuws vorig jaar aan het licht.

Dat zit Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden dwars. De handleiding kan mensen aanzetten tot seksueel misbruik, vreest hij.

Justitieminister Ferd Grapperhaus meende eerder nog dat hij het strafrecht al tegen het handboek in stelling kon brengen, stelt Van Wijngaarden. Maar hij kwam tot de conclusie dat dat niet lukt. Daarom moet de minister de wet aanpassen, zodat justitie ook ’schriftelijke kinderporno’ kan aanpakken.

Van Wijngaarden wijst erop dat dit aan de overkant van de Noordzee al vier jaar geleden is gebeurd. Er zijn zelfs al Britten veroordeeld voor het bezit van zo’n handboek.