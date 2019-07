Mediator moet SGP-bonje oplossen

Binnen het doorgaans gesloten gereformeerde mannenbolwerk woedt al een tijdje een venijnige strijd, legde De Telegraaf onlangs bloot. Daarbij delen SGP’ers selectief buitenlandse snoepreisjes uit en worden partijleden die daarop kritiek uitten het leven zuur gemaakt en geïntimideerd.

Een klokkenluider legde de zaak desondanks bloot. Zijn pijlen richtten zich op een SGP-commissie die christelijke politiek over de grenzen moet bevorderen. Volgens de klokkenluider is het in deze Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE)-commissie helemaal mis. De mooiste reisjes worden aan bevriende partijgenoten gegeven en wie daar kritiek op heeft, staat verbaal agressief gedrag en intimidatie te wachten.

De SGP heeft echter geprobeerd geprobeerd om de kwestie onder het tapijt te vegen door de klokkenluider op een zijspoor te zetten. Zijn contract werd gehalveerd en hij werd naar de uitgang gedirigeerd.

’Onveilige werkomgeving’

Een vertrouwenspersoon uit het hoofdbestuur van de partij onderzocht de kwestie en sprak daarover met deze krant. In zijn rapport bevestigt hij het relaas van de klokkenluider en rept hij van een ’onveilige werkomgeving’.

In een reactie laat het partijbestuur van de SGP inmiddels weten dat er een onafhankelijke mediator is ingeschakeld om de kwestie op te lossen. Hij moet tussen de klokkenluider en de VOE gaan bemiddelen, is het idee.

De VOE, zoals die bestond, wordt bovendien opgedoekt. Een nieuwe SGP-stichting wordt opgericht voor ’alle internationale activiteiten die in SGP-verband plaatsvinden’, laat de partij weten. Voor deze nieuwe stichting is een nieuwe medewerker nodig. De klokkenluider kan naar deze job solliciteren. Wordt hij het niet, dan zal de SGP hem naar een andere betrekking ’binnen of buiten de partij begeleiden’.

De jongerenafdeling van de SGP trok eerder fel van leer tegen de gang van zaken binnen de Staatkundige Gereformeerde Partij. Voorzitter Arie Rijneveld ondersteunt de maatregelen die zijn partij nu neemt. „Het is goed dat het partijbestuur geloofwaardige stappen zet om deze zaak op te lossen.”