Justitie linkt bende aan reeks liquidaties

De twee werden een jaar geleden opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Alexander Gillis, in februari 2014 in Zaandam. In december werd K. in zijn cel aangehouden omdat hij ook een rol zou hebben vervuld bij de 'vergismoord' op Stefan Regalo Eggermont op 13 juli 2014 en de liquidatie van Massod Amin Hosseini op 3 september van dat jaar.

Dinsdag plaatste de aanklager K. en C. in een grotere groep rond de eveneens in 2014 doodgeschoten crimineel Gwenette Martha, die in wisselende samenstelling zou hebben geopereerd en waarvan onder anderen ook de voor drugshandel in Spanje opgepakte Dennis M. deel zou hebben uitgemaakt. Nederland is in gesprek over zijn overlevering, zei de aanklager dinsdag.

Ook Massod Amin Hosseini zou lange tijd tot de bende hebben behoord. Hij wordt gezien als de man die zowel Gillis als Eggermont vermoordde. Volgens het OM verwarde hij Eggermont met het beoogde doelwit Omar L., broer van een van de dodelijke slachtoffers bij de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt eind 2012 en zelf ook moordverdachte.

De 'vergismoord' werd de schutter zwaar aangerekend, bleek eerder al uit ontsleuteld mailverkeer binnen de criminele groep. Toen er later signalen kwamen dat hij was overgelopen naar het andere kamp, verordonneerde K. - die volgens justitie een spilfunctie had - ook zijn liquidatie.

Het onderzoek naar de veronderstelde bende, vrijwel geheel gebaseerd op gekraakte PGP-berichten van de Ennetcom-servers, wordt dit najaar vermoedelijk afgerond. Het OM wil alle verdachten tegelijkertijd berechten.

De zaak gaat in juli verder. K. en C. blijven vastzitten.

