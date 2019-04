VVD-minister moedigt ballonnenverbod aan

Het is aan gemeenten zelf om een verbod in te voeren. Stichting de Noordzee berekende dat het aantal gemeenten met een ballonnenverbod in een jaar tijd is verdriedubbeld. Recent is aangetoond dat de sterfkans van zeevogels hoger is bij het inslikken van ballonnen en zachte plastics dan wanneer ze hard plastic opeten.

De dierenpartij eiste actie van de minister. Van Nieuwenhuizen laat op haar beurt weten dat ze de mogelijkheid van het ballonnenverbod gaat aankaarten bij gemeenten, net als de gevolgen van ballonresten in het milieu.

Proefballonnen

Haar eigen partij, de VVD, kwam vorig jaar nog onder vuur te liggen na het oplaten van ’proefballonnen’ door fractieleider Klaas Dijkhoff. De ’stunt’ vond plaats op het congres, omgedoopt tot festival, in Den Bosch. De Brabantse hoofdstad heeft inmiddels besloten om ook over te gaan op het verbieden van deze feestelijke traditie.