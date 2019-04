Koning bezoekt gasvrije woning

Thema was ’duurzame warmte’. In Purmerend bezochten zij een modelwoning die op stadsverwarming wordt aangesloten.

Stadsverwarming Purmerend produceert sinds juli 2014 zelf haar warmte en voorziet haar afnemers voor circa 70 procent van groene warmte, afkomstig van BioWarmteCentrale de Purmer. In de modelwoning kunnen inwoners zien welke aanpassingen er nodig zijn om woningen gasvrij te maken. Tijdens het bezoek spraken de Koning en de minister betrokkenen over de stappen die genomen moeten worden om woningen op duurzame warmte aan te sluiten. Ook kregen ze er een rondleiding.

Daarna keek het duo in Andijk bij particulier netbeheerder Energie Combinatie Wieringermeer (ECW). Dit bedrijf houdt zich onder meer bezig met geothermie, een duurzame vorm van energie waarbij warm grondwater uit de diepe ondergrond wordt gehaald. Via een warmtewisselaar kan het water vervolgens gebruikt worden als warmtebron. Na het winnen van de warmte wordt het water weer teruggepompt in de putten die doorgaans 2000 tot 2500 meter diep liggen.

ECW voorziet primair de glastuinbouw op Agriport A7 van aardwarmte. De bedoeling is om de komende jaren ook woningen aan te sluiten op het geothermie-net.

De Koning wil werkbezoeken met alle bewindslieden afleggen. Zo hoopt hij te zien hoe het beleid van de ministers en staatssecretarissen in de praktijk uitwerkt. De bedoeling is ook dat eventuele knelpunten niet onbesproken blijven.