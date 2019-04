Meisje (8) en vrouw zwaargewond na val uit skilift in Italië

Het meisje was op vakantie in het Italiaanse Livigno, in skigebied skigebied Carosello 3000. Volgens Italiaanse media zat het meisje niet goed vast in de lift en viel ze daardoor drie meter naar beneden. De 32-jarige Poolse die het meisje probeerde te helpen, werd meegenomen in de val.

Beide slachtoffers zijn per reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht in de nabijgelegen plaats Bergamo. Het meisje en de vrouw zouden er beiden ernstig aan toe zijn.