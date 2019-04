Handgranaat gevonden bij supportershome ADO

De politie heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ingeschakeld om de granaat op te ruimen. Het is nog niet duidelijk of de granaat op scherp staat. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Hoelang de handgranaat al bij het supportershome lag, is niet bekend. Een medewerker trof de handgranaat dinsdagmorgen rond 10.00 uur aan en schakelde de politie in.

Drie rode kruisen

Behalve de handgranaat zijn er op het supportershome ook drie rode kruizen gevonden, die vermoedelijk verwijzen naar Amsterdam.

In februari werd een Amsterdams standbeeld beklad met gele en groene verf. Dat zou gedaan zijn door ADO-aanhangers. Het standbeeld dat werd beklad heet De Dokwerker, een beeld dat de februaristaking van de Tweede Wereldoorlog herinnert.

Reactie burgemeester

Burgemeester Krikke van Den Haag noemt het plaatsen van een handgranaat complete waanzin en onacceptabel. „Ik snap heel goed dat de club hier erg van geschrokken is. Hopelijk wordt snel duidelijk wie hier achter zit, zodat de daders snel kunnen worden aangepakt”, aldus Krikke. Ze waarschuwt voor te snelle beschuldigingen: „Ik begrijp dat er gezien de specifieke bekladding meteen allerlei vermoedens bestaan over wie er achter deze grove misdraging zit, maar het is echt vel te vroeg om daar uitspraken over te doen.”

Voorzitter Jacco van Leeuwen van de ADO Den Haag-supportersclub Haagsche Bluf spreekt van „een regelrechte doodsbedreiging.” Ook vindt hij het „een nieuw dieptepunt in de voetbalgeschiedenis”, zo laat hij weten.

De voorzitter van de ADO-supportersclub wil niemand beschuldigen. „Het is aan de politie om uit te zoeken wie dat gedaan geeft. De dader heeft met de drie kruizen wel direct naar Amsterdam verwezen”, aldus Van Leeuwen.

Ajax biedt aan mee te werken aan het onderzoek naar de handgranaat die dinsdagochtend aan het supportershome van ADO Den Haag hing. ,,Mocht de politie ons nodig hebben bij het onderzoek naar de dader of daders, dan werken wij daar natuurlijk aan mee", reageert een woordvoerder van de club uit Amsterdam.

Bij de plek waar de granaat was geplaatst waren drie andreaskruizen op het gebouw getekend. Die verwijzen naar het stadswapen van Amsterdam, wat zou kunnen betekenen dat de dader(s) een band met Ajax hebben. ,,Het is dat jullie er naar vragen. Officieel weten we namelijk van niets over enige mogelijke betrokkenheid van Ajax. Het kan uit allerlei hoeken komen."

In februari werden in Amsterdam enkele plekken, waaronder het standbeeld van de Dokwerker, met groene en gele verf beklad. Fans van ADO plaatsten foto's van die bekladdingen zelf online. De Haagse club sprak zijn afschuw uit over de bekladdingen.

Ajax speelt woensdagavond tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. De harde kern van ADO onderhoudt warme banden met de fans van de kampioen uit Turijn. De gemeente Amsterdam kondigde vorige week al extra veiligheidsmaatregelen aan rond het duel tussen de huidige koplopers van de eredivisie en Serie A. Er is extra politie op de been en agenten mogen preventief fouilleren.

De maatregelen gaan in op dinsdag om 18.00 uur en duren tot en met donderdag 02.00 uur. Volgens de gemeente is bekend dat de Turijnse voetbalclub banden heeft met clubs ,,waar Ajax minder goed mee is bevriend''.

