Kabinet breidt coronasteun opnieuw uit: 730 miljoen voor ondernemers

Dat geld wordt voor meer dan de helft gebruikt om de compensatie voor vaste lasten te verhogen van 85 naar 100 procent. Ieder bedrijf dat meer dan 30 procent omzet verliest door corona, kan daar aanspraak op maken en vanaf half mei de steun aanvragen. De uitbreiding kost het kabinet 450 miljoen euro.

Daarnaast heeft het kabinet het budget van de zogenoemde TONK-regeling verdubbeld van 130 naar 260 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor zelfstandigen die na het ontvangen van de speciale coronabijstand nog steeds niet genoeg geld hebben om hun vaste lasten te betalen. Zij kunnen daarvoor aankloppen bij de gemeente. Het kabinet heeft de gemeenten gevraagd om de steun ’ruimhartig’ toe te kennen.

De gehele Tweede Kamer had onder aanvoerder van CU-leider Segers afgelopen woensdag in het coronadebat om deze uitbreiding gevraagd. Premier Rutte hintte maandag in de coronapersconferentie al op uitbreiding van de steun.

Maakindustrie

Daarnaast is er nog een pakket van 150 miljoen euro voor de ’maakindustrie’. Het gaat om geld dat bijvoorbeeld voor de auto-, luchtvaart- en maritieme sector beschikt is om hun onderzoek en ontwikkeling op peil te houden.

Het kabinet praat nog de grote winkelbedrijven over passende steun voor hen. Voor vaste lasten kunnen bedrijven nu maximaal 600.000 euro per kwartaal krijgen, maar grote winkelbedrijven, met veel vestigingen, stellen dat dat voor hen veel te weinig is.