’EU kan Brexitdeal over toekomst verbeteren’

Dat zei EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier na afloop van een vergadering van de EU-ministers voor Europese Zaken, die de EU-top woensdag over het gevraagde Brexit-uitstel door May voorbereidden. Hij benadrukte dat een wanordelijk vertrek van de Britten uit de EU „nooit het besluit van de EU” is. „We hebben maanden onderhandeld over het terugtrekkingsakkoord.” Hij herhaalde dat dit niet heronderhandeld kan worden.

In het terugtrekkingsakkoord zijn alle scheidingsvoorwaarden geregeld, zoals de kosten ervan voor Londen, de rechten van de burgers en een regeling om te zorgen dat er geen fysieke grens tussen het (Britse) Noord-Ierland en (EU-land) Ierland komt. In de politieke verklaring die hoort bij de Brexitdeal staat hoe de toekomstige (handels)relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk eruit zou kunnen zien. Deze verklaring kan wel worden aangepast, en zou een opening kunnen bieden in de impasse in het Britse parlement. Tot nu toe wijst het Lagerhuis May’s deal met Brussel af.

May wil tot 30 juni uitstel van de Brexit. Ze onderhandelt momenteel met Labour-leider Jeremy Corbyn in de hoop een meerderheid te kunnen bereiken om haar deal met de EU te accepteren. De deadline voor de brexit lag aanvankelijk op 29 maart maar is al uitgesteld tot 12 april. De andere 27 EU-leiders moeten unaniem instemmen met een besluit over May’s verzoek.