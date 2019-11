Bewoners opgescheept met ’PFAS-zandberg’

John en Lila Matawlie (l.) en Egbert Olsman met zijn vrouw Anneke en kleindochter Lotte bij ’Mont Zeist’. Ⓒ de telegraaf

Zeist - Tot nu bleven problemen met PFAS vooral beperkt tot de bouw, die op veel plekken stil ligt. Maar in Zeist kunnen de mensen op straat er nu ook over meepraten. Vanwege de nieuwe normen voor het giftige goedje zitten ze aan de Crosestein met een berg mogelijk vervuild zand in de straat, die voorlopig niet wordt opgeruimd.