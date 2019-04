Algerijns parlement kiest interim-president

Hij volgt de 82-jarige ex-president Abdelaziz Bouteflika op, die zich 2 april na maanden van massale betogingen tegen het regime gedwongen zag af te treden. Bouteflika was bijna 20 jaar president.

Voor tegenstanders van het regime is Bensalah geen alternatief voor Bouteflika, maar slechts een lid van diens regerende kliek die ook wel ’de Macht’ wordt genoemd. Die wordt gezien als een maffia die het land al sinds de onafhankelijkheid in 1962 in zijn greep houdt.

Bekijk ook: Massale betogingen in Algerije na opstappen president

Waterkanon

De interim-president werd dan ook al snel afgewezen door duizenden demonstranten die dinsdag de straat op gingen, nadat Bensalah door het parlement was benoemd. De politie zette waterkanonnen in om de demonstranten uiteen te drijven. „Je gaat, betekent dat je gaat”, stond op spandoeken bij het protest in het centrum van Algiers, dat aan eind van de middag tot een eind kwam.

De demonstranten eisen niet alleen een verandering van politici, maar ook democratische hervormingen. Het grootste Afrikaanse land kampt met economische problemen. Vooral de grote groep jongeren wordt daardoor getroffen. De Wereldbank schat dat meer dan 20 procent van de jonge mannen en meer dan 30 procent van de jonge vrouwen geen opleiding of baan heeft. Veel universitair afgestudeerden kunnen geen geschikte baan vinden.

Bekijk ook: Bouteflika zegt sorry

Bekijk ook: Algerijnse president zwicht en treedt af