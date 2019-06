Advocaat-generaal: proces verdachte Posbankmoord moet over

Ⓒ Arnhems Persagentschap

DEN HAAG - Het proces tegen één van de twee verdachten in de zogeheten Posbankzaak moet volgens de advocaat-generaal bij de Hoge Raad opnieuw worden gedaan. In zijn advies dinsdag aan de hoogste rechter staan kritische noten over de undercoveroperatie die de politie gebruikte om verklaringen los te krijgen bij deze verdachte. Het gerechtshof in Arnhem zou de methode onvoldoende hebben gemotiveerd.