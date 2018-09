Bijzondere graftombe gevonden in Egypte

In de ruimte vonden de archeologen behalve sarcofagen en mummies sieraden, maskers en een beeld, waarschijnlijk van de goudsmid en zijn vrouw. De vondst van het graf is de laatste in een rij dit jaar. Eerder ontdekten wetenschappers onder andere acht mummies in een grafkamer bij Luxor en een groot beeld in de bodem van een arme wijk in Caïro.

De Egyptische regering hoopt dat de vondsten een nieuwe impuls zijn voor het toerisme naar het land.