’Geen fouten door agenten zaak-Henriquez’

Mitch Henriquez

SCHIPHOL - De agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 hebben geen fouten gemaakt en moeten daarom vrijgesproken worden of ontslagen worden van rechtsvervolging. „Een eenmaal ingezette arrestatie mag niet afgebroken worden omdat iemand te veel verzet levert.” Dat zei advocaat Caroline de Sitter dinsdag tijdens het hoger beroep in de zaak.