Curatoren Slotervaart hopen op deal Zadelhoff

AMSTERDAM - De curatoren van het vorig jaar failliet verklaarde Amsterdamse Slotervaartziekenhuis hopen dat de gemeente Amsterdam alsnog een deal sluit met vastgoedonderneming Zadelhoff. Dit bedrijf wil de aandeelhouders een nieuwe lening verstrekken om de schuldeisers volledig af te betalen (45 miljoen euro in totaal) en het pand een nieuwe zorgbestemming te geven. „Dit is zeer uitzonderlijk”, schrijven de curatoren in het tweede faillissementsverslag.