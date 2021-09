Premium Het beste van De Telegraaf

SHN: groot deel slachtoffers ontmoedigd of veronachtzaamd Daar sta je dan: mishandeld, vergeten en met lege handen

Door Saskia Belleman

Slachtoffers hebben binnen het strafrecht een sterkere positie gekregen, maar in de praktijk profiteren daar slechts heel weinig slachtoffers van. Een groot deel wordt in de loop van het proces ontmoedigd of vergeten. Het gaat volgens de Stichting Slachtofferhulp Nederland vooral vaak mis bij zaken die het Openbaar Ministerie zelf afhandelt.