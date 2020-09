Ode aan Dick Maas: grens opzoeken, zwarte humor en spektakel

In Amsterdamned werd de oer-Hollandse gezapigheid zowat omver gevaren door een speedboot op volle snelheid, met Huub Stapel aan het stuur. Ⓒ WW Entertainment

Met bioscoopavonturen als De Lift, Flodder en Amsterdamned drukte Dick Maas een onuitwisbaar stempel op het Nederlandse filmlandschap. En op het leven van Jeffrey De Vore (36), maker van De Dick Maas methode. Die documentaire beleeft zondag op het Nederlands Film Festival z’n première: in Utrecht en in meer dan honderd bioscopen verspreid over het land.