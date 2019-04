Berenspray werkt: tiener ontsnapt aan grizzly

De jongen zocht in de wildernis ten oosten van de stad naar afgeworpen hertengeweien, toen hij achter zich een geluid hoorden. Toen de knul zich omdraaide zag hij de op hem toe stormende beer.

De jongen werd tegen een boom vastgepind. Toen de beer even losliet probeerde de 17-jarige weg te kruipen, waarbij hij zijn nek en hoofd met een arm en zijn capuchon probeerde te beschermen. Toen de beer hem daarop tegen de grond drukte, graaide de jongen zijn berenspray uit zijn rugzak en besproeide het beest. Daarop vertrok het roofdier.

In het ziekenhuis bleek dat de tiener er met relatief lichte verwondingen vanaf was gekomen. Volgens de autoriteiten moet het welhaast een grizzly zijn geweest. Die komen er in zekere mate voor en ook het gedrag van het dier duidt op een grizzly. Waarschijnlijk was de ontmoeting met de jongen ook voor de beer onverwacht.

Het is niet het eerste gewelddadige treffen tussen mens en roofdier in Noord-Amerika dit jaar. In februari nog doodde een jogger in Colorado met zijn blote handen een poema die hem had aangevallen en in maart bevrijdde een dappere moeder haar zevenjarige zoontje uit de kaken van een andere poema, door de bek van het beest open te trekken.

