Kritiek boerenorganisaties op snelle uitkoop piekbelasters: ’Onmogelijk en onnodig’

Hoewel LTO Nederland blij is dat Remkes veel van de inbreng uit de landbouwsector heeft overgenomen in zijn stikstofrapport, is de oproep om binnen een jaar een grote klapper te maken door 500 tot 600 boerderijen op te kopen wat LTO betreft problematisch. „Het zorgt voor nog grotere onzekerheid bij duizenden ondernemers die zich afvragen of zij tot de 1 procent behoren”, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Ook is het de vraag of zulke haast wel mogelijk is zonder gedwongen onteigening. „Dit legt grote druk op de vrijwilligheid die voor LTO van groot belang is met het oog op de menselijke maat”, zegt Van der Tak. Volgens Remkes is het echter noodzakelijk snel piekbelasters uit te kopen, omdat anders de vergunningverlening voor onder meer bouw en bedrijfsleven op slot blijft. LTO wil haar leden de kans geven om via een ledenraadpleging hun oordeel over de aanbevelingen van Remkes te geven.

Voorzitter Bart Kemp van Agractie is eveneens blij dat Remkes de inbreng vanuit de sector typeert als ’realistische plannen’. Als er snel 600 bedrijven uitgekocht moeten worden, kunnen dat wat betreft Kemps niet alleen boerderijen zijn. „Ik ga ervanuit dat daar ook 100 industriele bedrijven bij zijn.” Verder wil hij ver weg blijven van gedwongen onteigening. „Kom met goede regelingen, dan is bekend dat natuurlijke stoppers wel willen. Dan gaat het vanzelf. Als je richting gedwongen gaat dan kom je terecht in allerlei juridische procedures en dan is dit bereiken binnen een jaar sowieso een illusie.”

De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat Remkes een ’doorwrochte analyse’heeft opgeleverd om uit de stikstofimpasse te komen. „Hij slaat de juiste bruggen, het is goed doordacht en dit biedt een prima vertrekpunt om eruit te komen”, aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO. Ook is ze blij dat Remkes heil ziet in het gebruik van innovaties om de stikstofuitstoot te beperken.

No-go

„Gedwongen opkoop van piekbelasters is een absolute no-go voor ons”, zegt Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF). Hij reageert op het advies van Remkes, dat woensdag werd gepresenteerd.

„Het is niet best. Ze gaan weer dwingen, dit wordt weer niks. Deze plannen hebben niets te maken met het redden van de natuur, het enige waar ze op sturen is boerenkrimp”, stelt Van den Oever. De voorman heeft voor woensdagavond „een grote vergadering” gepland. „Dan trekken we een conclusie en ontwikkelen we een plan de campagne”, zegt de FDF-voorman.