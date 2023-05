Premium Het beste van De Telegraaf

Vmbo-leerlingen na examen Duits: ’Deze teksten zijn echt saai’

Door Emile Kossen

Na het schriftelijk eindexamen Duits (vmbo) op het Comenius College in Hilversum poseren van links naar rechts: Sterre, Jules, teamleider Grace, Marit, Ruben, Jasmijn en Fiene. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Hilversum - „Ausfallunderflachenwelt? Wat een taal is het toch!” Met een grijns komen Jules Bres en zijn klasgenoten van het Comenius College in Hilversum naar buiten. Het schriftelijk eindexamen Duits ging prima voor de meesten, dus kunnen ze er weer eentje afstrepen. „Ik was wel een half uur bezig om al die lastige woorden in het woordenboek op te zoeken.”