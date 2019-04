Identieke tweeling vrijgesproken van vechtpartij

Ibrahim en Murat A., een identieke tweeling, raakte in oktober 2015 in gevecht met een man, schrijft De Standaard. Van die knokpartij zijn beelden gemaakt door een veiligheidscamera, maar omdat de 28-jarige tweelingbroers te veel op elkaar lijken, is daarop niet uit te maken wie nou klappen heeft uitgedeeld en wie niet.

De onenigheid ontstond toen één van de broers van zijn fiets viel en door omstanders werd uitgelachen. Dat viel verkeerd bij Murat (of Ibrahim) die daarop een van de omstanders probeerde te stompen. Op de beelden is te zien dat de ene broer de andere probeert tegen te houden.

Omdat de rechter niet kon uitmaken welke broer de klappen uitdeelde en welke broer het geweld probeerde te stoppen, kon de rechter niet anders dan beide broers vrijspreken.