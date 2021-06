UEFA: regenboogvlaggen bij EK wel welkom in stadion

De KNVB liet eerder weten dat de UEFA alleen vlaggen met de kleuren van het land toestaat in de fanzone en de Puskas Arena, waar het EK-duel gespeeld wordt. Maar de UEFA meldt nu dat lokale autoriteiten in Boedapest de verantwoordelijkheid hebben over de fanzone en dat de UEFA gaat over het beleid in het stadion.

„De UEFA heeft de Hongaarse voetbalbond eerder op de dag laten weten dat regenboogkleurige symbolen niet politiek zijn en dat, in overeenstemming met de Equal Game-campagne van de UEFA, die gericht is op het bestrijden van elke vorm van discriminatie, ook tegen de LGBTQI+-gemeenschap, dergelijke vlaggen zullen worden toegestaan in de stadion”, aldus de UEFA. „De UEFA wil duidelijk maken dat zij geen regenboogkleurige symbolen heeft verbannen uit de fanzone in Boedapest en dat de fanzone onder de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten valt. De UEFA zou zo’n symbool zeer welkom heten in de fanzone.”

Vlaggen in beslag genomen

Bij Reclameland BV hebben ze de afgelopen weken honderden, zo niet duizenden regenboogvlaggen bedrukt. CEO Wouter Haan stelt ’heel verdrietig’ te zijn dat een aantal van deze vlaggen in Boedapest in beslag zijn genomen. „Ik sta er echt van te kijken. Verbazingwekkend dat dit nu nog gebeurt. Dit kan écht niet.”

Het bedrijf biedt iedereen van wie de regenboogvlag in beslag is genomen een gratis nieuwe aan. „Het gaat niet om het geld, maar om de liefde. Die overwint.”