Oorlog in Oekraïne Dag 129 van de invasie LIVE | Russische marine ‘blaast schip op met eigen mijn’

Ter illustratie: het verlies van het Russische schip Moskva dat door Oekraïense raketten zou zijn gezonken. Dit keer zinkt een Rusisch schip naar verluidt door een eigen mijn. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

De Russische invasie in Oekraïne duurt nu vier maanden. Na de aanval van een Russische raket op een flatgebouw in Odessa, zegt president Volodimir Zelenski zaterdag dat het geen ongeluk was maar een doelgerichte aanval. Hij noemde het een terroristische daad. Ook zijn er volgens de burgemeester krachtige explosies gehoord in de stad Mykolaiv. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.