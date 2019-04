Waarschuwing voor explosiegevaar hoverboard

Beeld ter illustratie Ⓒ Clo Catalan/dpa/ZB

DEN HAAG - De hoverboard Balance Scooter Denver van fabrikant Inter Sales A/S kan exploderen of in brand vliegen. Dat kan gebeuren als het speelgoedapparaat te lang aan de oplader ligt, waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.