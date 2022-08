Frituren gaat mis: keuken uitgebrand in woning Veldhoven

Hulpdiensten rukten uit en hadden het vuur binnen een half uur onder controle. Hiermee werd voorkomen dat het vuur naar andere woningen oversloeg, schrijft het Eindhovens Dagblad.

De bewoner is vanwege zijn brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Van de keuken is niet veel over. Volgens de politie is de keuken helemaal zwart geblakerd. „De katten in de woning werden door een attente buurman opgevangen en zijn door de Dierenambulance ter controle meegenomen”, aldus de agenten.