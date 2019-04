Eis: 11 jaar voor doodslag op prostituee

Ferit V. werd tijdens een eerdere zitting ontzet omdat hij woedend reageerde Ⓒ JEAN-MARC REGELING/ PERSBUREAU HEITINK

ARNHEM - Een 29-jarige man uit Ede zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) een celstraf moeten krijgen van elf jaar wegens doodslag op een 32-jarige transgender uit Venezuela. Het slachtoffer werkte als prostituee en werd eind september 2017 dood gevonden in een woning in Arnhem. Verdachte Ferit V. bleef voor de rechtbank in Arnhem hartgrondig ontkennen dat hij betrokken was bij haar dood. Hij wilde dinsdag niet meer toelichten wat er is gebeurd „omdat hij toch niet wordt geloofd”.