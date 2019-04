Snorfietsers vechten Amsterdams besluit aan

„Ik laat me niet doodrijden voor dat zooitje daar”, zei een 81-jarige man, waarbij hij wees naar de vertegenwoordigers van de gemeente. Hij verklaarde dat hij door het verbod dagelijks op zijn snorscooter is veroordeeld tot het rijden op drukke wegen. Omrijden is volgens zijn raadsvrouw op bepaalde stukken niet mogelijk. De man riskeert liever een boete dan zijn leven, zei ze.

Een vrouw die haar dochter, die slecht ter been is, met de snorscooter overal naartoe brengt, verklaarde: „Het plan deugt niet.” Ze meent dat het verbod onvoldoende is onderbouwd. De auto’s rijden volgens haar in veel straten veel te hard. „Daar wil ik voor geen goud tussen rijden.”

Een andere vrouw zei dat ze met haar elektrische snorfiets niet harder kan dan 25 kilometer per uur, terwijl de gemeente uitgaat van een gemiddelde van 34 kilometer per uur. „Maar ik ben geen gemiddeld mens en ik heb geen gemiddelde scooter”, reageerde de vrouw. Ze pleitte voor een zelfbenoemde ’stadssnor’, een voertuig dat slechts 15 tot 20 kilometer per uur gaat zodat ze wel op het fietspad kan blijven.

De gemeente wil met het verbod juist de verkeersveiligheid vergroten en de drukte op fietspaden terugdringen. De maatregel kreeg op voorhand al veel kritiek en leidde tot maar liefst 4500 reacties bij de inspraak.

De eisers kregen veel bijval uit de zaal, die vol zat met mede-snorfietsers. De rechtbank doet uiterlijk over zes weken uitspraak.

