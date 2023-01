IJsbeer doodt twee mensen in afgelegen dorp in Alaska

De Alaska State Troopers kregen dinsdag omstreeks 14.30 uur lokale tijd meldingen van een ijsbeeraanval in het dorp Wales. „De eerste berichten geven aan dat een ijsbeer het dorp is binnengedrongen en meerdere inwoners heeft aangevallen”, klinkt het in een rapport van de politie.

„De beer heeft een volwassen vrouw en een minderjarige man dodelijk aangevallen. De beer is neergeschoten en gedood door een inwoner toen hij het tweetal aanviel.”