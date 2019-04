Werken van Van Gogh tot leven gewekt

De sterrennacht (1889), een van de digitale versies van Van Goghs werken. Ⓒ E. Spiller

Korenvelden, een zon zo geel als zij alleen in de Provence kan zijn en het kleine kamertje van de kunstenaar in Arles. Levensgroot glijden de bekende werken van Vincent van Gogh over de hoge muren van het Atelier des Lumières in Parijs, waar zij tot leven zijn gewekt met behulp van een gloednieuwe technologie.