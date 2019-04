Heidebrand Hilversum aangestoken? ’6 hectare natuur verwoest’

Er is „maar liefst 6 hectare natuur verwoest”, aldus de politie in een verklaring dinsdag. „De brand is mogelijk het gevolg van brandstichting, de politie is een onderzoek gestart.”

De zeer grote heidebrand is ontstaan rond 18.30 uur. „Getuigen zeggen rond die tijd een aantal harde knallen te hebben gehoord, mogelijk vuurwerk”, meldt de politie. Daarnaast hebben getuigen vier jongens van 15 tot 18 jaar op de Laapersheide zien lopen. „Zij kunnen belangrijke getuigen zijn.” De politie is op zoek naar de vier jongens en vraagt iedereen die tussen 18.30 en 18.45 uur op de heide was om zich te melden.

De brandweer van Hilversum en korpsen van omliggende gemeenten streden met man en macht tegen de brand op de heide. Ook diverse eenheden uit Utrecht sprongen bij.

Het treinverkeer tussen Hilversum en Utrecht lag korte tijd stil door de opstijgende rook. Uit voorzorg was de elektriciteit van het spoor af gehaald.

