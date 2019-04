Dreigend kaasconflict verontrust Kamer

„De VS en de EU zijn toe aan minder handelsbarrières, niet meer”, zegt VVD-Kamerlid Van Haga. De economische machtsblokken moeten samen de oneerlijke handelspraktijken van China te lijf. „Nieuwe importheffingen zijn het tegenovergestelde van wat we kunnen gebruiken.”

D66 wil snel een debat over de kwestie. „De Verenigde Staten zijn altijd een baken van vrijhandel en ondernemerschap geweest”, zegt Kamerlid Sjoerdsma. „Dit past niet in die traditie en is niet in lijn met de WTO-regels.” Sjoerdsma zegt zich zorgen te maken over de banen in de Nederlandse zuivelindustrie die afhangen van de export.

Ambassadeur

Cynisch genoeg werd de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra vorige week nog in Gouda benoemd tot ’honorair weegmeester’. Met het luiden van de bel opende hij het kaasmarktseizoen. „Proficiat”, twitterde CDA-Kamerlid Van Helvert. „De president heeft Nederland zojuist gedreigd met extra heffingen”, zo richtte de CDA’er zich tot de ambassadeur. „Misschien kunt u er met hem eens over spreken.”

„De pot verwijt de ketel dat die zwart ziet”, reageert SP-Kamerlid Alkaya. „De Amerikanen beschermen hun industrie waar en wanneer zij dat nodig vinden, maar verwijten anderen dat zij hetzelfde doen.” Hij noemt de dreigende ’kaasoorlog’ het gevolg van ’een uit de hand gelopen machtsstrijd tussen het Europese Airbus en het Amerikaanse Boeing’.

Het Amerikaanse dreigement is een reactie op de Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus, die tegen het zere been is van de VS. Volgens Airbus is die steun in lijn met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

