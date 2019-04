Het Mar-a-Lago resort van Donald Trump. Ⓒ AFP

WASHINGTON - De Chinese vrouw die vorige week Mar-a-Lago binnendrong, had nog veel meer apparatuur bij zich dan in eerste instantie gedacht. De FBI vond in haar hotelkamer een apparaat dat verborgen camera’s detecteert, maar ook nog eens drie mobieltjes, negen USB-sticks, vijf simkaarten en achtduizend dollar aan contant geld.