Op weg naar een groene heilstaat

Leon de Winter. Ⓒ TLG

Leon de Winter - Volgens berekeningen brengt de ’energietransitie’ een temperatuurreductie van niet meer dan 0,0003 graden Celsius in het jaar 2100 teweeg, ofwel, het effect daarvan voor een mogelijke opwarming van de atmosfeer is nul. Maar Nederland is dan wel een klimaatgidsland, zeggen de voorstanders trots, en iedereen zal dan bij ons komen kijken hoe onze windmolens en onze zonnepanelen functioneren en bewondering voor ons hebben. Ik vrees dat die bewondering achterwege blijft. Hoongelach zal ons ten deel vallen.