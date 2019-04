Burgemeester New York roept noodtoestand uit na mazelen-uitbraak

Van bijna driehonderd inwoners van de stad New York is bekend dat ze met de ziekte kampen, schrijft The Washington Post. Onder hen zijn veel leden van een orthodox-joodse gemeenschap die zich niet in laten enten. Weigeren ze dat toch, dan wacht ze mogelijk een boete van tot de duizend dollar.

„Dit is het epicentrum van een mazelen-uitbraak die heel, heel verontrustend is en onmiddellijk moet worden aangepakt”, aldus burgemeester Bill de Blasio. „Het vaccin tegen mazelen werkt. Het is veilig, het is effectief, het is beproefd... Hoe sneller iedereen gehoor geeft aan deze oproep, hoe sneller we de noodtoestand kunnen opheffen.”

Bekijk ook: Vierde kind besmet met mazelen Haagse crèche

Bekijk ook: Niet vaccineren wordt dure grap in Israël