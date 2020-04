Agent Thijs kan bij jóu komen zingen: ’Doe mee!’

„Het is bijna Paasweekend en voor veel mensen is het traditie om er lekker op uit te gaan: brunchen in je favoriete restaurant of gezellig met de hele familie paaseitjes zoeken. Wat balen dat we juist nu binnen moeten blijven”, zo begint de politie.

Het Paaseieren Zoekspel moet uitkomst brengen. Op de 72 Facebookpagina’s van de politie in Oost-Nederland worden op Eerste Paasdag overal eitjes geplaatst. In die eitjes staan letters en daarmee kun je een zin vormen. Wie de zin heeft, moet die insturen.

Helaas voor enthousiaste ’westerlingen’: alleen inwoners van Gelderland of Overijssel mogen meespelen. Voor meer informatie, bekijk hier de spelregels. Daar is ook een lijst vermeld van alle pagina’s.