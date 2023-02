Premium Het beste van De Telegraaf

Politieke geloofwaardigheid Rutte staat op het spel Grensbewaking langs EU in strijd tegen migratie lijkt er eindelijk te komen

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Premier Mark Rutte staat de pers te woord na afloop van de eerste dag van een ingelaste EU-top. Ⓒ ANP / HH

Brussel - Brussel moet ’onmiddellijk’ geld vrijmaken voor het bewaken van de EU-buitengrenzen. Daarnaast hebben de staatshoofden en regeringsleiders tijdens een extra EU-top, die deels over de migratiecrisis ging, geëist dat oude afspraken nu écht een keer worden nagekomen. Premier Mark Rutte is hoopvol: „Maar ik ben pas tevreden als we dit momentum vasthouden.”