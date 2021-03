Salar Azimi van kasteel naar kleine cel: ’Hij gaat áltijd over de rand’

Ⓒ Provicom

Aardenburg - Hij zit momenteel in een kleine cel. Een groot contrast met het vijf verdiepingen tellende woonkasteel waar Salar Azimi al jaren als een vorst leeft. Kort nadat hij samen met zijn broer Sasan werd opgepakt wegens fraude, komen de verhalen over zijn even onnavolgbare als opzienbarende deals en bijna-deals steeds meer los.